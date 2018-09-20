В заложниках у армян остаются 29 детей, 98 женщин и 112 стариков – Госкомитет Азербайджана

20 сентября 2018 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из более одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев свыше 400 тысяч составляют женщины, более 300 тысяч – дети. Об этом в четверг сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она напомнила, что геноцид, совершенный Арменией против азербайджанцев в Ходжалы, признан десятью странами мира.

По словам главы Госкомитета, за период конфликта Азербайджан добился освобождения 1114 человек, находившихся в заложниках и плену. «Среди них 223 ребенка, 363 женщины и 224 старика. Для их интеграции в общество очень важно проведение реабилитационных работ. В заложниках остаются 29 детей, 98 женщин и 112 стариков. Их судьбы все еще неизвестны, чем мы очень обеспокоены», - сказала Гусейнова.

Гусейнова обратилась с призывом к гражданским обществам, международным организациям уделить особое внимание этому вопросу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Кямаля Сеидова)

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