Дональд Трамп: В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта

21 сентября 2018 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом, как пишут армянские СМИ, говорится в послании президента США Дональда Трампа премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с Днем независимости.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео в своем послании отметил, что власти США по-прежнему привержены поиску мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Американская компания покупает израильский "Мазор Роботика"
Израиль 12:26
МИД Китая прокомментировал введение США санкций за сотрудничество с Россией
Китай 12:12
Китай сделал США представление из-за санкций
Китай 11:34
Посол РФ: США и Россия поддерживают контакты по проблеме КНДР
США 10:53
ЕБРР поможет Узбекистану продать госдолю в Coca Cola Uzbekistan
Бизнес 09:31
Глава МИД Японии обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 09:19
Лента новостей
В Азербайджане снизился интерес к руководящим должностям госслужбы - Малейка Аббасзаде
Общество 13:15
Глава Туркменистана примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Туркменистан 12:59
TetraPak расширяет свое присутствие на туркменском рынке
Бизнес 12:54
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Политика 12:54
Креатив, романтика и дерзость Неделя моды в Лондоне (ФОТО)
Стиль 12:51
В Ташкенте завершён проект по внедрению электронных проездных карт
Бизнес 12:51
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО (ФОТО)
Политика 12:42
Сотрудничество с европейской хартией сулит большую выгоду для Азербайджана - экс-глава SOCAR
Энергетика 12:29
Азербайджанский фильм удостоен премии Жан-Люка Годара (ФОТО)
Культура 12:27