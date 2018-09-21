Дональд Трамп: В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом, как пишут армянские СМИ, говорится в послании президента США Дональда Трампа премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с Днем независимости.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео в своем послании отметил, что власти США по-прежнему привержены поиску мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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