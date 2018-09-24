Контактная группа ОИС обсудит в ООН армянскую агрессию против Азербайджана

24 сентября 2018 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с агрессией Армении против Азербайджана обсудит вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта на полях очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в понедельник в сообщении на странице ОИС в Twitter.

ОИС на своем саммите в Стамбуле в апреле 2016 года приняла решение учредить контактную группу по урегулированию конфликта, в состав которой вошли главы МИД стран-членов этого объединения. Решение о создании контактной группы было принято по инициативе Турции.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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