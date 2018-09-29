Эльмар Мамедъяров: Азербайджан призывает мировое сообщество оказать давление на Армению для решения нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает мировое сообщество оказать давление на Армению для решения нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом сказал сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая в субботу с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы призываем международное сообщество направить сильный месседж и оказать давление на Армению в целях обеспечения ею полного соблюдения международного права и немедленного и безоговорочного начала осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в отношении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что "новое руководство Армении должно понять, что его обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможны без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности соседних стран".

Если новое армянское руководство называет себя демократическим, то оно должно действовать в соответствии с верховенством закона и демократическими ценностями, создать условия для возвращения изгнанных людей на свои родные земли и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана, как требуют соответствующие резолюции Совбеза ОНН и других международных организаций, добавил Мамедъяров.

«В своих резолюциях 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совет Безопасности ООН признал факт применения военной силы против Азербайджана, а также то, что такие действия являются незаконными, противоречат целям и принципам Устава ООН и представляют собой очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Аналогичным образом другими авторитетными международными организациями были приняты многочисленные решения и документы. Однако ключевые требования Совета Безопасности, в том числе в первую очередь вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, еще не выполнены», - сказал министр.

Азербайджан, по словам министра, искренне полагает, что альтернативы миру, стабильности и взаимовыгодному региональному сотрудничеству нет, и является самой заинтересованной стороной в скорейшем политическом урегулировании конфликта.

«Решение конфликта возможно только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ», - добавил Мамедъяров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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