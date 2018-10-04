Мария Захарова: Россия приветствует все позитивные тенденции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта

4 октября 2018 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия приветствует все позитивные тенденции в процессе нагорно-карабахского урегулирования.

Об этом в четверг сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем все те позитивные тенденции, которые наметились. Важно теперь их развивать и не травмировать неосторожной риторикой. Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям все необходимое содействие», - сказала Захарова.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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