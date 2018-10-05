Лейла Абдуллаева: Азербайджан поднимет вопрос перед МИД России об инициативе Акопян организовать незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поднимет вопрос перед МИД России об инициативе супруги премьер-министра Армении Анны Акопян организовать незаконный визит российских женщин на оккупированные территории Азербайджана.

Об этом сказала в пятницу Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя инициативу супруги премьер-министра Армении Анны Акопян «Женщины ради мира» и в этом контексте намерение группы женщин из России посетить оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

«Как женщина и мать я лично могу понять выдвижение супругой премьер-министра Армении Акопян, исходя из гуманитарных принципов, инициативы «Женщины ради мира». Главная цель этой инициативы якобы состоит в предотвращении смертей молодых солдат, безвинных людей. Тогда необходимо основательно подойти к данной проблеме и ответить на вопрос «Что делают солдаты Армении на территории Азербайджана?». Акопян неверно избрала цели для своей гуманитарной миссии, ибо для предотвращения смертей молодых людей она в первую очередь должна начать с общественности Армении: призвать Армению прекратить оккупацию земель Азербайджана, а армянских женщин и матерей – воздержаться от направления своих детей на оккупированные территории Азербайджана», - сказала Абдуллаева.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана, очевидно, что эта инициатива в её нынешнем виде, особенно в преддверии выборов, рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении.

«Однако следует принять во внимание, что такие инициативы, прежде всего попытки под вывеской «гуманитарной миссии» подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана, не согласуются с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служат урегулированию конфликта и не соответствуют духу состоявшегося в Душанбе разговора между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России», - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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