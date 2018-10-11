Армения не ставит вопроса об изменении переговорного процесса по Нагорному Карабаху

11 октября 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо удвоить усилия для мирного урегулирования конфликтов.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в четверг на открытии 17-го саммита международной организации Франкофонии в Ереване.

«Это также касается нагорно-карабахского конфликта», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении вновь коснулся поднятой им ранее темы о необходимости участия в переговорном процессе «представителей Нагорного Карабаха».

Интересно то, что в своей речи Пашинян семь раз упомянул название оккупированного региона в его международно признанной форме – Нагорный Карабах, ни разу не употребив используемое сепаратистами и рядом политиков в Армении слово «Архац».

Более того, в своём интервью французскому телеканалу France 24 армянский премьер заявил, что Армения не ставила и не ставит вопроса об изменении переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту.

«Процесс переговоров должен продолжаться в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - сказал Пашинян.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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