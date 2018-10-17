МИД Азербайджана о строительстве поселка "Сидней" в оккупированном Кельбаджарском районе

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал информацию, распространенную в армянских СМИ по поводу строительства в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана поселка «Сидней», а также строительства новой дороги, соединяющей оккупированные районы Азербайджана вдоль реки Араз с Арменией.

Как говорится в среду в сообщении МИД, продолжение Арменией незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, противоречащей духу переговорного процесса, обсуждениям в ходе саммита стран СНГ в Душанбе, наносит ущерб международным усилиям по урегулированию конфликта.

«Такое рода действия еще раз демонстрируют, что слова Армении противоречат ее действиям, неконструктивность этой страны и незаинтересованность в урегулировании конфликта путем переговоров», - говорится в сообщении МИД.

Было отмечено, что изменение Арменией демографической ситуации на оккупированных территориях Азербайджана и осуществление других подобных действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Перед международными организациями, в том числе перед сопредседателями Минской группы ОБСЕ, постоянно поднимается вопрос незаконных действий на оккупированных территориях Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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