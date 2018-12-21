Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона обратилась к мировому сообществу

БАКУ /Trend/ - Съезд Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона» распространил обращение, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на объединение.

В обращении говорится, что волна армянского сепаратизма, начавшаяся в конце 80-х годов прошлого века в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, способствовала конфликту на национальной почве, изгнанию соотечественников с исконно азербайджанских земель в Армении и из Нагорно-карабахского региона, оккупации 20 процентов азербайджанской территории - Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, осуществлению политики этнической чистки на этих территориях, а также тому, что более одного миллиона соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«С первых дней конфликта, продолжающегося 30 лет, Армения, еще находясь в составе Советского Союза, стала предъявлять открытые территориальные претензии к Нагорно-карабахской автономной области (НКАО ) Азербайджана и активно поддерживать сепаратизм, сопровождаемый насилием и террором против местного азербайджанского населения. В то же время армянской стороной был принят ряд незаконных решений с целью отделения в одностороннем порядке НКАО от Азербайджана и присоединения к Армении. Однако еще в период советской власти – 10 января 1990 года президиум Верховного совета СССР принял постановление «О несоответствии Конституции СССР актов по Нагорному Карабаху, принятых Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года», объявив присоединение Нагорного Карабаха к Армении без разрешения Азербайджана незаконным», - отмечается в обращении.

Общественное объединение также сообщает, что все эти факты демонстрируют, что еще в то время на высшем конституционном уровне было подтверждено, что одностороннее отделение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана противоречит законам СССР. Поэтому и после обретения независимости Азербайджана Нагорный Карабах, согласно законам того периода, был признан неотъемлемой частью Азербайджана.

«Несмотря на все это, Армения, грубо нарушив устав ООН, нормы и принципы международного права, начала открытую войну против Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана. Армения совершила на оккупированных территориях, в том числе в Нагорном Карабахе, этническую чистку в отношении азербайджанского населения. Члены азербайджанской общины Нагорного Карабаха, численность которой на данный момент составляет более 80 тысяч человек, уже на протяжении около 30 лет вынуждены жить в положении вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана. Мировое сообщество и международные организации признают территориальную целостность Азербайджана и являются сторонниками справедливого урегулирования конфликта в соответствии с международными нормами", - говорится в обращении.

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