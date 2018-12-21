События в Нагорном Карабахе говорят о том, что армянское население устало от сепаратистского режима - азербайджанская община

21 декабря 2018 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Последние события в Нагорном Карабахе говорят о том, что армянское население устало от существующего сепаратистского криминального режима.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

По его словам, Армения создала на оккупированных территориях Азербайджана криминальную хунту, которая по своей сути продолжает режим Сержа Саргсяна.

«Проживающее там армянское населения, то есть армянская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана, оккупирована сепаратистским режимом хунты, они находятся под тотальным контролем и лишены всех прав. Население Армении в ходе массовых акций протеста в апреле отстранило от власти режим Саргсяна. Происходящие в Нагорном Карабахе последние события свидетельствуют, что население устало от этого сепаратистского криминального режима», - отметил Гянджалиев.

По его словам, урегулирование конфликта невозможно без восстановления легитимности азербайджанской общины и ее неотъемлемых прав, а также без возвращения азербайджанцев на свои родные земли.

Председатель азербайджанской общины также сказал, что режим Сержа Саргсяна препятствовал установлению диалога между двумя общинами.

«Считаю, что необходимо поощрять будущее совместное проживание двух общин, являющихся равноправными сторонами, в границах Азербайджана», - сказал Гянджалиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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