Проведение футбольного турнира в оккупированном Нагорном Карабахе нарушает нормы и принципы международного права - азербайджанская община

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана выразила озабоченность в связи с проведением в оккупированном Нагорном Карабахе Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) в июне следующего года Кубка Европы по футболу 2019, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на общину.

В связи с этим Азербайджанская община направила письмо президенту конфедерации Перу Андерсу Блинду.

В письме выражается глубокая озабоченность и гнев Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона в связи с проведением Кубка Европы по футболу 2019 в оккупированном Нагорно-карабахском регионе Азербайджане.

Отмечается, что военная агрессия Армении привела к оккупации 20 процентов азербайджанских земель – Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.

«Армения провела на оккупированных территориях, в том числе в Нагорном Карабахе, политику этнической чистки. Эта политика привела к тому, что более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами», - говорится в письме.

Также подчеркивается, что данный турнир ConIFA нарушает нормы и принципы международного права и противоречит официальной позиции мирового сообщества и международных организаций, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

«Данная провокация не только представляет угрозу миру и стабильности в регионе, но наносит вред переговорам между сторонами», - отмечается в письме.

В письме напоминается, что существует лишь один клуб, представляющий азербайджанцев с оккупированных территорий страны – «Карабах».

«В данный момент клуб проводит свои домашние матчи вдали от Агдама, оккупированного и полностью уничтоженного армянскими войсками, в Баку. Несмотря на то, что ФК «Карабах» вынужден находиться и играть вдалеке от Агдама, клуб стал известен во всем мире после участие в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА», - отмечается в письме.

Также говорится, что данное провокационное действие не только является поощрением незаконного режима, но стимулирует проявление сепаратизма и ирредентизма в разрушенном армянской оккупацией регионе.

«Проводя данный турнир в регионе, который находится в условиях войны, ConIFA и вы, ее президент, несете серьезную ответственность за жизнь участников турнира, иностранных журналистов и других представителей медиа, отправляя их на оккупированные территории Азербайджана», - отмечается в письме.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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