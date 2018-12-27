Захватническая политика изолировала Армению от реализуемых в регионе проектов - азербайджанская община

27 декабря 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на многолетние переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, от Азербайджана исходили позитивные сигналы. Но, к сожалению, Армения всегда негативно реагировала на них.

Об этом сказал Trend председатель правления Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики" Турал Гянджалиев, комментируя слова Давида Бабаяна, представляющегося пресс-секретарем главы сепаратистского режима.

Как сказал Гянджалиев, в результате конфликта было оккупировано 20 процентов азербайджанских земель, более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе более 80 тысяч азербайджанцев Нагорного Карабаха, были изгнаны из своих родных краев.

«Четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года требуют немедленного и безоговорочного вывода захватнических сил с территории Азербайджана и возвращения в свои дома людей, насильно изгнанных с этих земель. Мы, азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана, готовы к восстановлению контактов с армянской общиной и проведению конструктивного диалога в условиях мира и в рамках международно признанных границ и территориальной целостности Азербайджана. Давно настало время, чтобы достигнуть прогресса в урегулировании конфликта», - добавил Гянджалиев.

По его словам, продолжение захватнической политики в отношении Азербайджана оставило Армению в стороне от реализуемых в регионе проектов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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