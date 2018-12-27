Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила протест в связи с проведением футбольного турнира в оккупированном регионе страны

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» выразило протест Конфедерации независимых футбольных ассоциаций в связи с планируемым футбольным турниром в оккупированном Нагорном Карабахе. Об этом на пресс-конференции сказал председатель Объединения Турал Гянджалиев, сообщает в четверг Trend.

«Азербайджанская община Нагорного Карабаха заявляет, что проведение Конфедерацией подобных турниров с сепаратистским режимом на оккупированных азербайджанских территориях незаконно, противоречит нормам международного права, и более того, подвергает угрозе жизнь участников турнира», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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