ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки

7 января 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёкарх Тертерского района, Ширванлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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