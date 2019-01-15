ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки

15 января 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Ашагы Аскипара Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 14 января 09:35
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 12 января 09:33
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 11 января 09:10
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 января 09:31
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 25 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 9 января 09:17
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 8 января 09:18
Лента новостей
В Азербайджане выплачено 87 млн манатов в связи с ущербом от коррупционных преступлений
Общество 10:35
Нацбанк Казахстана о прогнозе уровня инфляции в 2019 году
Финансы 10:35
В Турции принят закон, дающий право на бесплатное лечение для бросающих курить граждан
Турция 10:31
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2018 год
Финансы 10:24
Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару
Казахстан 10:20
В Азербайджане 278 уголовных дел по коррупции были завершены и направлены в суды
Общество 10:16
В Азербайджане в 2018 г. в связи с коррупцией на месте преступления были задержаны 25 человек
Общество 10:10
Стало известно, сколько электроэнергии выработали в Таджикистане в 2018
Таджикистан 10:09
В Турции ликвидирован особо опасный террорист
Турция 10:06