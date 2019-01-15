Парижская встреча увеличивает надежды Азербайджана на прогресс в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта - Турал Гянджалиев

15 января 2019 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Встреча 16 января в Париже министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, которая пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, еще больше увеличивает надежду на достижение прогресса в мирном урегулировании продолжающегося долгое время конфликта.

Об этом во вторник сказал Trend председатель правления общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" Турал Гянджалиев.

Гянджалиев выразил надежду на то, что данная встреча придаст импульс справедливому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Мы уверены, что решение конфликта в рамках признанных на международном уровне границ и территориальной целостности Азербайджана создаст новые возможности для регионального сотрудничества и приведет к устойчивому развитию, стабильности и благополучию в регионе, а также позволит армянскому народу воспользоваться проектами, реализуемыми по инициативе нашей страны", - сказал председатель.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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