Лавров: Надеемся, что Армения ответит взаимностью на заявления Баку о готовности искать развязки карабахскому конфликту

16 января 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт вполне поддается решению при наличии доброй воли Еревана и Баку и при поддержке международного сообщества в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Прошлый год был годом, когда в Армении изменилось руководство. Поэтому в том, что касается нашего вклада в работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, он ограничился пока только ознакомительными встречами. В этом месяце планируется очередной контакт сопредседателей с главами МИД Армении и Азербайджана. Так что, думаю, и в этом направлении мы сможем содействовать урегулированию конфликта, который уже обрел черты застарелого, но который, конечно же, вполне поддается решению при наличии доброй воли Еревана и Баку и при поддержке международного сообщества в лице сопредседателей. Думаю, что прозвучавшие, в том числе из Баку, заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки, и надеемся, что и армянские наши друзья ответят взаимностью», - сказал глава МИД РФ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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