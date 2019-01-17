В результате проводимой Азербайджаном политики по изоляции Армении страна-оккупант находится в серьезном кризисе - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев все время считал нагорно-карабахский конфликт проблемой номер один и всегда уделяет внимание этому вопросу.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Депутат отметил, что в результате проводимой Азербайджаном политики по изоляции Армении страна-оккупант находится в серьезном кризисе.

«В Армении, потерпевшей крах как с экономической, так и политической точки зрения, также возникли серьезные демографические проблемы, жители бегут из страны», - добавил депутат.

Мамедов сказал, что Азербайджан отдает предпочтение мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Международные организации, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ рекомендуют и даже настаивают на решении этого вопроса мирным путем. Однако мы видим, что данный вопрос уже на протяжении почти 30 лет не решается мирным путем. Сегодня существует сильный Азербайджан, мы обладаем сильной армией, и мы освободим наши земли от оккупации. Президент Азербайджана в своем выступлении еще раз обратили внимание на эти вопросы», - сказал депутат.

Мамедов отметил, что глава государства также уделяет внимание вопросам, связанным с вынужденными переселенцами.

«Улучшение их жилищно-бытовых условий, обеспечение их работой и другие вопросы всегда были в центре внимания Президента Азербайджана, и сегодня государство продолжает уделять внимание и проявлять заботу о вынужденных переселенцах», - сказал депутат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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