В Азербайджане более 60% студентов профшкол были обеспечены работой в сфере туризма и услуг

БАКУ /Trend/ - Более 60 процентов студентов учреждений профессионального образования Азербайджана, участвующих в «Программе повышения квалификации кадров в сфере туризма и услуг и практики на рабочем месте», обеспечено работой, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

В рамках данного проекта с этого учебного года в Губинском и Исмаиллинском профессиональных лицеях началась подготовка кадров по сфере туризма и услуг.

Программа осуществляется в рамках сотрудничества министерства образования, организации British Council и действующих в Азербайджане предприятий сферы туризма и услуг.

Цель проекта заключается в повышении потенциала преподавателей в данной сфере, подготовке куррикулума, соответствующего национальным стандартам, а также реализации программы практики учащихся.

Проект реализовывался в Центре профессионального образования по туризму и социальным услугам по специальностям «повар», «консьерж в отеле» и «контролер хозяйственной службы в гостинице». В рамках проекта британской компанией People 1st были подготовлены новые куррикулум и учебные материалы, проведен тренинг для учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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