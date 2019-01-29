Хикмет Гаджиев: Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине противоречит всем документам (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине после того, как она подвергла этнической чистке азербайджанцев, противоречит всем документам.

Об этом во вторник на встрече правления азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана с дипломатическими представителями зарубежных стран и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев рассказал о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и отметил, что сотни тысяч азербайджанцев, проживавших в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, силой были изгнаны из своих домов и собственности. Мамед-Гулиев подчеркнул важность освобождения в рамках урегулирования конфликта азербайджанских территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Замминистра довел до сведения участников мероприятия важность восстановления контактов и диалога между двумя общинами нагорно-карабахского региона Азербайджана. Мамед-Гулиев также отметил высокое значение восстановление нарушенных фундаментальных прав человека вынужденных переселенцев, в том числе 80 тысяч человек азербайджанской общины нагорно-карабахского региона.

Затем выступил заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Гаджиев отметил тяжелые последствия, к которым привел армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, напомнил участникам мероприятия позицию международного сообщества в связи с урегулированием конлифкта, требования четырех резолюций.

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