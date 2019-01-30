Хикмет Гаджиев: Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине противоречит всем документам (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине после того, как она подвергла этнической чистке азербайджанцев, грубо нарушила все их фундаментальные права и свободы, а также их право на жизнь, коренным образом противоречит всем документам.

Об этом во вторник на встрече правления азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана с представителями посольств зарубежных стран и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Гаджиев напомнил о тяжелых последствиях, к которым привел армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, напомнил участникам мероприятия позицию международного сообщества в связи с урегулированием конлифкта, требования четырех резолюций.

Затем заведующий отделом Администрации Президента рассказал о последовательной политике, проводимой правительством Азербайджана, для улучшения условий жизни всех вынужденных переселенцев и беженцев, а также о заботе Президента Ильхама Алиева к семьям шехидов. Он также сказал, что проводимые в Джоджуг Марджанлы созидательные работы, обеспечение достойного и безопасного возвращения вынужденных переселенцев еще раз демонстрирует решимость Азербайджана для восстановления всех территорий, которые будут освобождены от оккупации, для установления мира и развития.

Заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев также рассказал о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и отметил, что сотни тысяч азербайджанцев, проживавших в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, силой были изгнаны из своих домов. Мамедгулиев подчеркнул важность освобождения в рамках урегулирования конфликта азербайджанских территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Замминистра довел до сведения участников мероприятия важность восстановления контактов и диалога между двумя общинами нагорно-карабахского региона Азербайджана. Мамедгулиев также отметил высокое значение восстановления нарушенных фундаментальных прав человека вынужденных переселенцев, в том числе 80 тысяч человек из азербайджанской общины нагорно-карабахского региона.

Глава азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев отметил, что согласно постановлению ОБСЕ в Хельсинки от 1992 года азербайджанская община является заинтересованной стороной в урегулировании конфликта. Гянджалиев довел до сведения участников мероприятия, что азербайджанская община готова к установлению контактов и конструктивному диалогу с армянской общиной нагорно-карабахского региона.

Затем выступили члены правления азербайджанской общины родом из Ходжалы Дурдана Агаева и Самира Гусейнова. Они отметили, что до оккупации азербайджанского города Ходжалы они совместно проживали с армянами в атмосфере благополучия и подчеркнули, что мирное армянское население стало заложником захватнической политики Армении.

В ходе мероприятия другие члены азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана адресовали свои вопросы представителям дипломатического корпуса в Азербайджане.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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