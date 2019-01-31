МИД: Россия приветствует недавние политические контакты между Ереваном и Баку

БАКУ/Trend/ - Россия приветствует недавние политические контакты между Ереваном и Баку.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наша позиция по этому вопросу [нагорно-карабахскому конфликту] не претерпела изменений. Мы выполняем свою посредническую функцию добросовестно, и мне кажется, качественно. Мы приветствуем те политические контакты, которые состоялись в последнее время между Ереваном и Баку на различных уровнях. Мы слышали те конструктивные оценки, которые давали сами столицы по этому поводу и мы считаем, что это правильный путь для продвижения вперед», - сказала Захарова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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