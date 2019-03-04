Посольство Ирана осудило действия группы армян на встрече с премьер-министром Армении

4 марта 2019 20:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане расценивает плакат группы проживающих в Тегеране армян и выкрикываемые ими лозунги во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном как самовольное действие и недопустимый шаг, и осуждает это.

Об этом в понедельник говорится в заявлении пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане, сообщает Trend.

В посольстве заявлют, что официальные лица Ирана никак не вмешивались в прошедшую в клубе «Арарат» встречу премьер-министра Армении с группой живущих в Тегеране армян, и посольство, как отметил и пресс-секретарь МИД Ирана, расценивает развешанный на этой встрече плакат и выкрикываемые лозунги, как самовольное действие и недопустимый шаг.

«Хотели бы подчеркнуть, что в первые и трудные дни независимости Азербайджана Иран всегда была рядом с Азербайджанским государством и его народом, поддерживал территориальную целость Азербайджана, и никогда не поменяет эту политику. Иран считает, что нагорно-карабахский конфликт будет решен между двумя сторонами на основе принципа уважения территориальной целостности Азербайджана и путем мирных переговоров. Дружба и братство между Ираном и Азербайджаном являются вечными, и никакая провокация не может нанести им вред», - отметили в посольстве Ирана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане полностью обеспечивается свобода вероисповедания
Политика 4 марта 22:01
В пресс-центре АМИ Trend состоялся видеомост "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста" (ФОТО)
Бизнес 4 марта 20:55
Эмин Алиев: Сельское хозяйство - один из основных драйверов развития товарооборота между Азербайджаном и Россией
Бизнес 4 марта 20:23
Артем Пылин: Опыт Азербайджана в диверсификации экономики важен для России
Бизнес 4 марта 20:16
Александр Караваев: Появление новых совместных предприятий усилит торгово-промышленные связи между Россией и Азербайджаном
Бизнес 4 марта 20:09
Azercell в очередной раз принял участие на карьерной выставке (ФОТО)
ИКТ 4 марта 19:43
Лента новостей
Макрон заявил, что Brexit свидетельствует о кризисе в Европе
Европа 04:18
В Великобритании задержали пять человек после нападения с ножами в колледже
Европа 03:41
В Каракасе три силовика пострадали во время карнавала
Другие страны 03:39
Медведев: препятствий для взаимодействия Евросоюза и России нет
Другие страны 02:24
Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram
Другие страны 02:18
В Мексике преступники заблокировали дороги десятками горящих машин - СМИ
Другие страны 01:18
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Роддоме номер 2 в Сабунчинском районе (ФОТО)
Общество 00:05
Летевший из Пекина в Лос-Анджелес китайский авиалайнер сел на Чукотке
Китай 4 марта 23:53
Вышла в свет 80-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 4 марта 23:53