Посольство Ирана осудило действия группы армян на встрече с премьер-министром Армении

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане расценивает плакат группы проживающих в Тегеране армян и выкрикываемые ими лозунги во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном как самовольное действие и недопустимый шаг, и осуждает это.

Об этом в понедельник говорится в заявлении пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане, сообщает Trend.

В посольстве заявлют, что официальные лица Ирана никак не вмешивались в прошедшую в клубе «Арарат» встречу премьер-министра Армении с группой живущих в Тегеране армян, и посольство, как отметил и пресс-секретарь МИД Ирана, расценивает развешанный на этой встрече плакат и выкрикываемые лозунги, как самовольное действие и недопустимый шаг.

«Хотели бы подчеркнуть, что в первые и трудные дни независимости Азербайджана Иран всегда была рядом с Азербайджанским государством и его народом, поддерживал территориальную целость Азербайджана, и никогда не поменяет эту политику. Иран считает, что нагорно-карабахский конфликт будет решен между двумя сторонами на основе принципа уважения территориальной целостности Азербайджана и путем мирных переговоров. Дружба и братство между Ираном и Азербайджаном являются вечными, и никакая провокация не может нанести им вред», - отметили в посольстве Ирана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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