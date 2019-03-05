Азербайджанский народ - сторонник мирного, справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта – шейхульислам (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ - сторонник мирного, справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на международной конференции «От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству», сообщает во вторник Trend.

«Азербайджанский народ, 20 процентов земель которого оккупированы армянскими экстремистами, более одного миллиона соотечественников которого вынуждены жить в качестве беженцев и вынужденных переселенцев, народ, подвергшийся Ходжалинскому геноциду, является сторонником решения карабахской проблемы не военным, а справедливым, мирным путем в рамках норм международного права», - сказал Пашазаде.

По словам шейхульислама, в Азербайджане всегда уделяется ощутимое внимание национальным и человеческим ценностям. «Национальная и религиозная толерантность поддерживается на государственном уровне. Этническое и религиозное разнообразие расценивается как национальное достояние страны. Это источник нашей гордости. Бесспорно, большое значение имеет и политическая воля. Основа отношений государства и религии была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, и эти отношения продолжаются на самом высоком уровне. Президент Ильхам Алиев активно пропагандирует в мировом масштабе идею мультикультурализма, он автор Бакинского процесса по межкультурному сотрудничеству», - отметил Пашазаде.

Шейхульислам подчеркнул, что сегодня в мире важно совместное сотрудничество глав государств, лидеров общественных и религиозных структур по сохранению мира, устранению терроризма, исламофобии, антисемитизма, экстремизма и радикализма. «Межконфессионное взаимопонимание межрелигиозный диалог, сотрудничество деятелей различных религий прекрасный пример для миллионов людей», - отметил Пашазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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