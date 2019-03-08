Азербайджанская молодежь поставила в тупик армянских провокаторов в Европарламенте

БАКУ /Trend/ - Накануне при организационной поддержке "Европейской армянской федерации за справделивость и демократию" в Европарламенте состоялось мероприятие антитюрской и антиазебайджанской направленности под названием «Армянофобия: путь исторического развития и современное пробуждение», сообщает Trend.

Азербайджанская молодежь, принимавшая участие в мероприятии, а также обучающиеся в Европе азербайджанцы после завершения выступлений попросили предоставить им слово и своими вопросами поставили в трудное положение как докладчиков, так и армянских участников.

Азербайджанские студенты во время выступлений, опираясь на факты, рассказали об оккупации Арменией территорий Азербайджана, нарушении принципов международного права и развитии среди всех слоев армянского общества националистических и шовинистких настроений.

Находившиеся в зале азербайджанцы сказали, что неправильно представлять азербайджанское общество как армянофобское. Конечно, оккупация страны, изгнание сотни тысяч людей из своих родных краев вызвали справедливое чувство гнева среди азербайджанцев. Однако этот гнев направлен не в отношении всех армян, а в отношении захватчиков и преступников, совершивших безжалостные преступления в отношении азербайджанцев в Нагорном Карабахе, лишивших уже на протяжении более 25 лет около одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев родных земель, собственности и других прав. Азербайджанские студенты спросили у выступивших лиц, какие шаги они предприняли для того, чтобы снизить угрозу армянофобии, о которой утверждает Армения, и гнев Азербайджана, а также задали вопрос «защитнику прав человека» сепаратистской структуры о том, какая работа была проделана по защите фундаментальных прав азербайджанцев, изгнанных из Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Затем азербайджанские студенты подчеркнули, что в Азербайджане сегодня проживают более 30 тысяч этнических армян. Было отмечено, что армянское общество, построенное на моноэтнических ценностях, распространяет искаженную информацию в связи с тем, что религиозные памятники и мечети на территории Азербайджана - персидского происхождения, что, в свою очередь, приводит к армянофобии.

Студенты также сказали, что возведение в Ереване памятников носителям нацистской идеологии демонстрирует истинную сущность Армении, а также говорит о том, что она относится с презрением не только к азербайджанцам и тюркам, но и к представителям других этнических групп.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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