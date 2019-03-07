Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

7 марта 2019 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана (ФОТО)
Политика 19:09
Мирослав Лайчак: Минская группа ОБСЕ является единственным признанным форматом в урегулировании карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 5 марта 16:13
Эльмар Мамедъяров: Заявления армянской стороны не оставляют веры в разрешение нагорно-карабахского конфликта мирным путем
Нагорно-карабахский конфликт 5 марта 15:57
Азербайджан и ОБСЕ обсудили нагорно-карабахское урегулирование (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 5 марта 15:22
Мирослав Лайчак: ОБСЕ должна использовать свои силы для урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 5 марта 15:00
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 4 марта 09:43
Лента новостей
Новый посол США в Азербайджане: С нетерпением жду начала выполнения своей миссии (ФОТО)
Политика 21:28
В Азербайджане увеличилось число налогоплательщиков
Бизнес 21:15
Новый посол США в Азербайджане прибыл в Баку
Политика 21:14
Азербайджанская компания «Freshair» примет участие в строительстве крупного объекта в Баку
Бизнес 21:06
Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в секторе Газа
Израиль 20:55
В Азербайджане выявлены случаи подделки сертификатов пищевой безопасности
Общество 20:51
"Человек: познай Себя": новая программа YARAT
Культура 20:44
На заседании Совета Всемирного конгресса новостных агентств в Софии обсуждены вопросы последних приготовлений к VI Конгрессу (ФОТО)
Общество 20:32
Двое военнослужащих азербайджанской армии попали под снежную лавину
Происшествия 20:27