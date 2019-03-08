ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

8 марта 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Сарыджалы, Аджарлы, Марзили Агдамского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Великобритания подписали план военного сотрудничества
Политика 7 марта 14:22
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 25 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 7 марта 09:32
Могерини выступила за участие Пашиняна в переговорах по урегулированию карабахского конфликта без предварительных условий
Нагорно-карабахский конфликт 6 марта 11:08
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 6 марта 10:04
ВС Армении подвергли пулеметному обстрелу азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 5 марта 09:50
Посольство Ирана осудило действия группы армян на встрече с премьер-министром Армении
Нагорно-карабахский конфликт 4 марта 20:44
Лента новостей
В Гусарском районе Азербайджана сгорел киоск, есть погибший
Происшествия 10:15
В одном из ресторанов Стамбула прогремел мощный взрыв (ФОТО)
Турция 10:03
Кабмин Азербайджана о снижении цен на квартиры в многоэтажных зданиях
Бизнес 09:57
Казахстанский тенге подешевел к доллару за неделю
Финансы 09:47
Голландская компания: Узбекистан имеет большой потенциал для развития экспортного рынка
Бизнес 09:46
Азербайджанская молодежь поставила в тупик армянских провокаторов в Европарламенте
Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Глава МИД Китая отметил существенный прогресс в торговых переговорах с США
Китай 08:37
Китай выступил с предложением по денуклеаризации Корейского полуострова
Китай 07:41
Оглашены сроки реализации ещё одного газового проекта с участием Азербайджана
Энергетика 07:11