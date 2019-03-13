ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

13 марта 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 разa, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджилы Газахского района, в селе Агдам Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская артиллерия заняла огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 15:59
В ходе учений азербайджанская армия передислоцировала боевые авиасредства (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 14:05
В ходе учений азербайджанской армии проведена рекогносцировка на местности (ФОТО)
Политика 12 марта 12:57
Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 12 марта 12:37
К учениям азербайджанской армии привлечены оперативно-тактические ракетные подразделения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 10:12
ВС Армении до 30 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 12 марта 09:27
Лента новостей
Globo: Бразилия и США будут развивать сотрудничество в обеспечении безопасности границ
США 10:43
Весной состоится очередная выставка, посвященная сфере туризма (ФОТО)
Туризм 10:42
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2019-2020 годы
Энергетика 10:41
От праздничных костров в Баку пострадали девять человек
Происшествия 10:39
Легендарный сын Земли азербайджанских детей (ФОТО)
Культура 10:23
Кочаряну хотят продлить срок ареста
Армения 10:17
В Азербайджане бакалавры смогут участвовать во втором туре экзамена в магистратуры вузов
Общество 10:15
Туркменистан и Пакистан подписали основной договор по ТАПИ
Энергетика 10:14
Испанские компании изучают туркменский рынок
Бизнес 10:01