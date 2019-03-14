Европарламент в очередной раз поддержал Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Европейский парламент еще раз выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ, передает в четверг Trend со ссылкой на рекомендации, принятые Европейским парламентом 13 марта и адресованные Европейскому совету, вице-президенту Европейской комиссии и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«…Принимать во внимание распространение дезинформации и будущие угрозы дезинформации, которые преследуют целью подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран «Восточного партнерства» в пределах их признанных на международном уровне границ; уделять приоритетное внимание разработке долгосрочного стратегического подхода и программы взаимодействия со странами «Восточного партнерства», сосредоточив внимание на контактах между людьми и работая с существующими сетями гражданского общества, которые уже представляют собой источник устойчивости на уровне общин», - говорится в документе.

Напомним, что 12 декабря 2018 года Европейский парламент подавляющим большинством голосов (401 голос - за, 173 – против) принял резолюцию, в которой подтверждается «приверженность ЕС поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности стран-партнёров».

Документ фактически выражает поддержку ЕС территориальной целостности Азербайджана в рамках процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Аналогичная формулировка содержалась и в декларации Брюссельского саммита «Восточного партнёрства» 2017 года.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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