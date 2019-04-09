Армения принимает принципиальную позицию Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе - депутат

9 апреля 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Налицо успехи в сфере внешней политики Азербайджана. Позиция страны в нагорно-карабахском вопросе значительно усилилась.

Об этом во вторник, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал депутат Айдын Мирзазаде, сообщает Trend.

Депутат сказал, что официальные лица Европейского парламента и Европейского союза распространили заявления в связи с поддержкой территориальной целостности Азербайджана, и Армения также принимает принципиальную позицию Азербайджана.

Мирзазаде отметил, что сегодня во всех сферах в Азербайджане наблюдается развитие.

" Выполнена третья Государственная программа по социально-экономическому развитию регионов, а также принята четвертая Государственная программа", - сказал депутат.

По словам депутата, проведение, начиная с этого года, как различных структурных реформ, так и программ по улучшению социального положения населения свидетельствует о том, что Президент Азербайджана достойно справляется со своими обязанностями как глава государства, лидер страны.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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