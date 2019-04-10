Ненавистнические высказывания направлены на нарушение процесса переговоров по нагорно-карабахскому конфликту – депутат

БАКУ /Trend/ - Ненавистнические высказывания направлены на нарушение процесса переговоров по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во Франции.

«В этой самой Ассамблее мы в очередной раз слышим ненавистнические высказывания некоторых представителей армянской делегации. Это не в первый раз. Мы неоднократно были свидетелями такого рода выступлений здесь в предыдущие годы. Представители Армении, которая является страной-оккупантом, ложно обвиняли руководство Азербайджана, когда шел разговор о выполнении резолюций ООН и многих других международных организаций, требующих немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана», - сказала она.

Гафарова отметила, что представители Армении, необоснованно обвиняя азербайджанское руководство, забывают о некоторых заявлениях бывших лидеров Армении.

«Могу напомнить одно выступление экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который, кстати, находится в тюрьме за свои преступления против армянского народа. В этой же Ассамблее Кочарян сказал, что азербайджанцы и армяне - этнически несовместимы, чтобы жить вместе. Это яркий пример ненавистнических высказываний. Другим примером является интервью экс-президента Армении Саргсяна в котором он сказал: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло». Это произошло в Ходжалы. Это было запланировано Саргсяном и его военной хунтой, и они сделали это», - сказала азербайджанский депутат.

Она выразила надежду на то, что нынешнее руководство Армении положит конец таким ненавистным заявлениям и начнет предпринимать необходимые действия для подготовки армянского населения к миру с соседним Азербайджаном.

«Я считаю, что ненавистнические высказывания не помогают урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и направлены на нарушение переговоров», - заключила Гафарова.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.