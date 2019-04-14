ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки

14 апреля 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли Агдамского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Куда предпочитают вкладывать инвесторы в Азербайджане?
Финансы 09:00
Канадская компания увеличит инвестиции в Азербайджан
Энергетика 08:20
В Азербайджане подешевели некоторые автомобили
Бизнес 13 апреля 20:01
Азербайджанский производитель фруктовых соков наладит экспорт в Россию
Бизнес 13 апреля 15:33
Названы предварительные сроки открытия в Азербайджане совместных с Россией малых предприятий
Бизнес 13 апреля 15:25
В регионах участятся тренинги для женщин-предпринимателей
Бизнес 13 апреля 15:20
Лента новостей
Названы самые популярные иномарки с пробегом
В мире 10:02
Легковой автомобиль опрокинулся на обочину в Исмаиллы, есть погибшие
Происшествия 09:58
Самолет столкнулся с двумя вертолетами в Непале, есть погибшие и раненые
Другие страны 09:46
Куда приводят игры с Дьяволом, или Абсурд в Баку (ФОТО)
Культура 09:43
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Россия 09:27
В шведском Норрчёпинге произошел сильный взрыв
Европа 09:21
В Азербайджане отменены пошлины для нескольких марок топлива
Экономика 09:16
На севере Пекина произошло землетрясение
Китай 09:09
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение
Общество 09:00