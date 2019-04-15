Али Гасанов: 132 километра границы с Ираном находится вне контроля Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, 132 километра азербайджано-иранской госграницы нам неподконтрольны.

Как сообщает Trend, это сказал вице-премьер Азербайджана Али Гасанов во время пресс-конференции, организованной в рамках проходящей в Баку 36-й Международной конференции по борьбе с наркотиками.

«Эти территории оккупированы армянскими подразделениями. Земли под армянской оккупацией весьма плодородны и здесь культивируются наркосодержащие растения и построены лаборатории для их переработки», - отметил вице-премьер.

По словам Гасанова, впоследствии была создана группа мониторинга, однако Армения не пустила ее на оккупированные территории.

Отвечая, во время пресс-конференции, на вопрос о продаже психотропных препаратов в бакинских аптеках, вице-премьер сказал, что приняты серьезные меры по предупреждению таких случаев, и сегодня подобные факты полностью исключены.

(.Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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