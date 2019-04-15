Али Гасанов: 132 километра границы с Ираном находится вне контроля Азербайджана (ФОТО)

15 апреля 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, 132 километра азербайджано-иранской госграницы нам неподконтрольны.

Как сообщает Trend, это сказал вице-премьер Азербайджана Али Гасанов во время пресс-конференции, организованной в рамках проходящей в Баку 36-й Международной конференции по борьбе с наркотиками.

«Эти территории оккупированы армянскими подразделениями. Земли под армянской оккупацией весьма плодородны и здесь культивируются наркосодержащие растения и построены лаборатории для их переработки», - отметил вице-премьер.

По словам Гасанова, впоследствии была создана группа мониторинга, однако Армения не пустила ее на оккупированные территории.

Отвечая, во время пресс-конференции, на вопрос о продаже психотропных препаратов в бакинских аптеках, вице-премьер сказал, что приняты серьезные меры по предупреждению таких случаев, и сегодня подобные факты полностью исключены.

(.Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза
Нагорно-карабахский конфликт 09:26
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 14 апреля 09:38
Азербайджанский депутат еще раз призвала СЕ оказать давление на Армению
Нагорно-карабахский конфликт 13 апреля 10:29
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 13 апреля 09:50
Молдавский телеканал показал фильм о Ходжалинском геноциде
Нагорно-карабахский конфликт 12 апреля 16:58
Не играйте с огнем вблизи "пороховых бочек" - Фуад Ахундов
Нагорно-карабахский конфликт 12 апреля 15:35
Лента новостей
PASHA Bank впервые в Азербайджане приступил к использованию рекрутинг-платформы HackerRank
Финансы 15:21
Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми
В мире 15:20
Евросоюз утвердил директиву о защите авторского права в интернете
В мире 15:15
ЕАБР: Рост экономики Казахстана составит около 3,4% в 2020 году
Бизнес 15:13
В Москве в преддверии визита Эмомали Рахмона проходит форум молодежи Таджикистана и России
Центральная Азия 15:11
Азербайджанский фотограф в поиске свободы во Франции (ФОТО)
Культура 15:08
ООН и ЕС запускают в Азербайджане новый проект
Общество 14:58
В тяжелом ДТП в Азербайджане погибли три человека
Происшествия 14:48
В Нахчыване увеличат производство пива
Бизнес 14:45