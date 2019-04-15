Распространено совместное заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении (ВЕРСИЯ 2)

15 апреля 2019 18:42 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Распространено совместное заявление глав МИД Азербайджана, Армении и России, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Как отмечается в заявлении, 15 апреля министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян - провели рабочую встречу в Москве по инициативе российской стороны.

«К ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Эндрю Шофер от США, и Стефан Висконти от Франции), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

«В продолжение договоренностей, достигнутых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на их саммите в Вене 29 марта этого года, участники встречи обсудили ситуацию на границе и линии соприкосновения, а также перспективы для налаживания гуманитарного сотрудничества. Они также обменялись подробными мнениями по ключевым аспектам процесса урегулирования», - говорится в заявлении.

Отмечается, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить свои усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политическими и дипломатическими средствами.

«Министры подчеркнули свою заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности в ходе сельскохозяйственной деятельности. Они также согласились принять меры на взаимной основе, чтобы позволить семьям встречаться со своими родственниками, содержащимся под стражей в соответствующих центрах содержания сторон. Министры выразили готовность начать конкретную работу по установлению контактов между людьми, в том числе путем взаимных визитов представителей СМИ», - говорится в документе.

Министр иностранных дел России и сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о своей приверженности посреднической миссии, направленной на достижение устойчивого мира в регионе, говорится в заявлении.

Также отмечается, что участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшее время.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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