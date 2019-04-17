Григорий Трофимчук: Отсутствие реакции на заявления Пашинина со стороны МГ ОБСЕ может плохо кончиться

БАКУ/Trend/ - Отсутствие реакции со стороны Минской группы ОБСЕ на заявления премьер-министра Армении Никола Пашинина по нагорно-карабахскому урегулированию может негативно отразиться на переговорном процессе.

Как сообщает Trend, об этом сказал Azernews известный российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, комментируя предложение Пашиняна изменить формат переговоров.

«Это не просто затягивание решения. Фактически, это попытка изменения формата переговоров, на что, в первую очередь, должны обратить внимание сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Странно, что они заявлений премьер-министра Армении, как бы, стараются не замечать. Это может плохо кончиться, потому что Азербайджан может сделать вывод, что его намеренно провоцируют на резкие действия, не говоря уже о возобновлении войны.Напомню, что другим ключевым заявлением Пашиняна стало следующее: мир на территории мы не меняем. Поэтому возникает вопрос: а что же тогда обсуждали все эти люди из многих стран, начиная с 1994 года, и к чему они стремились, если не к миру, в обмен на территории?», - сказал эксперт.



Далее, Трофимчук отметил, что существуют принципиальные отличия видения карабахского процесса у кабинета Пашиняна, по сравнению с администрацией Саргсяна.



«Саргсяну было достаточно просто тихо сидеть за переговорным столом. Пашиняну этого явно мало, и вопрос Карабаха является для него одним из основных, что он и начал демонстрировать сразу же после прихода к власти», - сказал он.



Эксперт также коснулся встречи, которая недавно состоялось между главами МИД Азербайджана и Армении с участием министра иностранных дел России.



Он отметил, что Россия никогда не находилась в стороне от процесса карабахского урегулирования.



"Поэтому сразу же вслед за Венским саммитом прошла и министерская встреча в Москве по тому же вопросу, с тем, чтобы начать подготовку встречи на высшем уровне между Россией, Азербайджаном и Арменией по Карабаху", - сказал Трофимчук.



«Тем не менее, Москва не отделяет себя от венского мероприятия и заявляет, что движется с учётом всех ранее проведённых дискуссий. При этом, главным моментом раздора остаётся всё та же проблема: Азербайджан не собирается втягиваться в новый длительный, бесплодный, переговорный процесс и хочет понять чётко, когда ему начнут, наконец, возвращать территории», - добавил он.



Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.



В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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