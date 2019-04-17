Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - И Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы последние договоренности по Карабаху не остались на бумаге.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы проводили здесь встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении при моем участии и с последующим подключением к нам трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ и представителя действующего председателя ОБСЕ. Если я правильно понимаю, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в одном из своих интервью по итогам этого заседания упомянул о том, что предложения 2016 года обсуждались. Поэтому мне тут нечего добавить. Что касается существа этих предложений, то они идут в русле тех подходов, которые закреплены в многочисленных заявлениях глав стран-сопредседателей – России, Франции и США», - сказал он.

Что касается гуманитарных мер, Лавров отметил, что они тоже четко изложены в совместном заявлении, которое было опубликовано по итогам этой встречи.

«Они заключаются в необходимости для сторон и в согласии для сторон приложить дополнительные усилия для стабилизации ситуации, особенно на период сельскохозяйственных работ. Они заключаются в договоренности содействовать визитам родственников для посещения своих родных и близких, которые содержатся в местах заключения, и заключаются в одобрении контактов между людьми, включая особенно между представителями СМИ. Я считаю, что это очень полезная договоренность. Уменя есть основания по итогам этих контактов, которые состоялись в Москве, что и Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы на этот раз эти договоренности не остались на бумаге. Мы будем этому помогать», - добавил глава МИД России.

Напомним, что 15 апреля министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян - провели рабочую встречу в Москве по инициативе российской стороны.

«К ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Эндрю Шофер от США, и Стефан Висконти от Франции), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

«В продолжение договоренностей, достигнутых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на их саммите в Вене 29 марта этого года, участники встречи обсудили ситуацию на границе и линии соприкосновения, а также перспективы для налаживания гуманитарного сотрудничества. Они также обменялись подробными мнениями по ключевым аспектам процесса урегулирования», - говорится в заявлении.

Отмечается, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить свои усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политическими и дипломатическими средствами.

«Министры подчеркнули свою заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности в ходе сельскохозяйственной деятельности. Они также согласились принять меры на взаимной основе, чтобы позволить семьям встречаться со своими родственниками, содержащимся под стражей в соответствующих центрах содержания сторон. Министры выразили готовность начать конкретную работу по установлению контактов между людьми, в том числе путем взаимных визитов представителей СМИ», - говорится в документе.

Министр иностранных дел России и сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о своей приверженности посреднической миссии, направленной на достижение устойчивого мира в регионе, говорится в заявлении.

Также отмечается, что участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшее время.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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