Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят карабахский конфликт

БАКУ /Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудят нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на 24 апреля запланирована встреча Лаврова с генсекретарем ОБСЕ, который будет находиться в Москве для участия в VIII Московской конференции по международной безопасности.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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