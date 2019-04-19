МИД Азербайджана: Руководство Армении должно осознать, что статус-кво по Карабаху неприемлем

БАКУ /Trend/ - Комментарии по предстоящим встречам министра иностранных дел Азербайджана с армянской стороной и/или сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также предпринимаемые шаги осуществляются в полном соответствии с совместными заявлениями, принятыми в формате «3+2».

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что эти заявления открыто поддерживают необходимость подготовки к миру населения обеих стран.

Руководство Армении должно осознать, что существующий статус-кво неприемлем, неустойчив, и этот процесс не может быть постоянным, сказала Абдуллаева.

«Мы призываем МИД Армении присоединиться к заявлениям, принятым в формате «3+2», быть более прагматичными, а также доверять и демонстрировать поддержку деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказала она.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана добавила, что если армянская сторона говорит о налаживании доверия, а также создании искренности на переговорах, то, как и азербайджанская сторона, она должна прилагать усилия для налаживания взаимного доверия, и делать комментарии в соответствии с этим. «Армянская сторона должна присоединиться к усилиям по налаживанию мира, стабильности, созданию благополучия в регионе», - сказала Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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