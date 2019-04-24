МИД Азербайджана: Армения подтвердила факт отсутствия третьей стороны в карабахском конфликте

БАКУ /Trend/ - Заявление армянской стороны в очередной раз подтверждает факт наличия лишь двух сторон армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова своей армянской коллеги.
"Не вдаваясь в подробности того, как вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта отражён в соглашении ЕС-Армения, могу лишь констатировать следующее: этим своим заявлением армянская сторона в очередной раз подтверждает непреложность истины о существовании двух сторон конфликта: Армении и Азербайджана, и отсутствии какой-либо «третьей стороны»", - сказала Абдуллаева.
Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своём комментарии отметила, что позиция ЕС по карабахскому урегулированию чётко обозначена в соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, где в ряду прочих принципов, упоминается также право на самоопределение.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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