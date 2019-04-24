МИД Азербайджана: Армения подтвердила факт отсутствия третьей стороны в карабахском конфликте

24 апреля 2019 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление армянской стороны в очередной раз подтверждает факт наличия лишь двух сторон армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова своей армянской коллеги.

"Не вдаваясь в подробности того, как вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта отражён в соглашении ЕС-Армения, могу лишь констатировать следующее: этим своим заявлением армянская сторона в очередной раз подтверждает непреложность истины о существовании двух сторон конфликта: Армении и Азербайджана, и отсутствии какой-либо «третьей стороны»", - сказала Абдуллаева.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своём комментарии отметила, что позиция ЕС по карабахскому урегулированию чётко обозначена в соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, где в ряду прочих принципов, упоминается также право на самоопределение.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана выразил протест ООН
Политика 23 апреля 20:23
Лейла Абдуллаева: Азербайджан не видит препятствий для продолжения переговоров о демаркации госграницы с Грузией (Интервью)
Политика 21 апреля 20:27
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции более 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 21 апреля 09:28
Эльхан Алескеров: В двух предложениях глава МИД Армении соврал как минимум семь раз
Нагорно-карабахский конфликт 20 апреля 11:54
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
Нагорно-карабахский конфликт 20 апреля 10:04
Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем Польши (ФОТО)
Политика 17 апреля 21:45
Лента новостей
Глава азербайджанской общины: Армянская пропагандистская машина пытается обмануть весь мир
Нагорно-карабахский конфликт 19:54
В Японии жертвы принудительной стерилизации получат государственные компенсации
Другие страны 19:24
В Бакинском государственном университете создан Попечительский совет
Общество 19:17
Российские пранкеры "развели" французского президента от имени Владимира Зеленского
Европа 19:15
ЕС запретит многие опасные трансжиры
Европа 19:02
Палитра политическмх партий РФ оскудеет на треть
Россия 19:01
Трамп вновь не использовал слово "геноцид" в обращении касательно событий 1915 года
Турция 18:48
Лавров и генсек ОБСЕ обменялись мнениями по карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 18:42
Военный совет Судана пригласил оппозицию на переговоры
Другие страны 18:27