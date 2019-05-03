Эльмар Мамедъяров: Уже в самой Армении не верят в ее будущее

БАКУ /Trend/ - Обеспечение международной безопасности в стремительно меняющемся мире, в условиях, когда наблюдается рост терроризма, внешних угроз, конфликтов, является важнейшей задачей, для решения которой прилагают свои усилия региональные государства, международные организации, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Он отметил, что неурегулированные многолетние конфликты остаются основными вызовами, которые препятствуют сохранению стабильности и безопасности региона.

«Нагорно-карабахский конфликт все еще остается главной угрозой для обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе как следствие оккупационной политики Армении в отношении азербайджанских территорий, несмотря на принятые резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к выводу армянских формирований с азербайджанских территорий. Между тем, удерживая под оккупацией чужие территории, Армения не добилась каких-либо достижений внутри страны. Она остается сегодня страной с высоким показателем миграции, бедности, безработицы, и как результат всего этого - со слабой экономикой и низким социальным уровнем жизни», - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что говорить о том, что Армения может приблизиться к каким-то показателям устойчивого развития, не приходится. «Положение в ней таково, что уже в самой Армении не верят в будущее страны, чем и объясняется стремительно растущий отток населения из страны. Более того, там не могут привести хотя бы один аргумент о том, чего достигла Армения, навязав Азербайджану и региону карабахский конфликт», - сказал он.

По словам министра, в определенной степени в Армении надеются и рассчитывают на поддержку армянской диаспоры, однако только на средства этой диаспоры Армения не сможет обеспечить устойчивое развитие страны и как-то приблизиться к показателям Целей устойчивого развития.

«Мы выступаем за мирный способ урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и считаем, что он должен быть решен в соответствии с принципами и законами международного права, при условии нерушимости наших границ и восстановления территориальной целостности Азербайджана», - сказал министр.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова)

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