ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

6 мая 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Мезем Газахского района, в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Гарвенд, Абдинли, Ширванлы, Новрузлу Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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