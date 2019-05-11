МИД: Сложившийся в результате оккупации азербайджанских территорий статус-кво неустойчив и неприемлем

11 мая 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сложившийся в результате оккупации азербайджанских территорий статус-кво неустойчив и неприемлем.

Об этом говорится в заявлении МИД в связи с 25-летием достижения договоренности об установлении режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

В обращении упоминается, что договоренность о прекращении огня была достигнута 12 мая 1994 года: «Объявление режима прекращения огня в зоне конфликта связано с такими целями, как однозначное приостановление всех военных действий, отступление оккупационных сил, введение международных миротворческих сил, восстановление коммуникаций, возвращение вынужденных переселенцев и продолжение переговоров для окончательного урегулирования конфликта. Это означает, что режим прекращения огня предусматривает комплексный подход в контексте вышеперечисленных целей. То есть, соблюдение режима прекращения огня означает не только приостановление обстрела, но и вывод военных сил из зоны конфликта, отказ от деятельности, служащей продолжению оккупации, в том числе, действий, мешающих возвращению вынужденных переселенцев».

В обращении говорится, что, несмотря на достижение режима прекращения огня, за 25 лет оккупация Арменией 20 процентов азербайджанских территорий все еще продолжается: «Армения, которая является оккупантом, не выполняет четыре резолюции СБ ООН, принятых по урегулированию конфликта. Как неоднократно отмечали главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, статус-кво, сложившийся в результате оккупации азербайджанских территорий, неустойчив и неприемлем».

В документе подчеркивается, что режим прекращения огня предусматривает ускорение переговорного процесса.

«Однако за все эти годы Армения целенаправленно отказывается от проведения субстантивных переговоров и от выполнения требований международного сообщества по незамедлительному, полному и безоговорочному выводу оккупационных сил с территорий Азербайджана. Армения должна положить конец агрессии и политике этнической чистки, выполнять свои международные обязательства и конструктивно участвовать в переговорном процессе по скорейшему урегулированию конфликта», - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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