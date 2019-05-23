МИД России: Сопредседатели МГ ОБСЕ передадут сторонам карабахского конфликта предложения по пленным

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ передадут сторонам нагорно-карабахского конфликта предложения по вопросу в связи с пленными во время визита в регион в конце мая.

Об этом сказали Trend в четверг в МИД России, отвечая на вопрос относительно заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова «об обмене пленными всех на всех, как о способе установления атмосферы доверия в зонах конфликтов» и его проекции на нагорно-карабахское урегулирование.

В министерстве напомнили, что в октябре 2010 года в Астрахани на трехсторонней встрече президентов России, Армении и Азербайджана шла речь об укреплении мер доверия в военной области.

«С этой целью была достигнута договоренность об обмене военнопленными при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Баку и Ереван условились руководствоваться этим подходом в будущем, исходя из исключительно гуманитарного характера подобных вопросов. Полагаем, что эта договоренность сохраняет свою актуальность. Консультации по вопросу обмена пленными продолжаются», - сказали в МИД.

В МИД России отметили, что пока для того, чтобы улучшить условия пребывания лиц, находящихся в заключении на территории сторон, на недавней министерской встрече в Москве министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили готовность на взаимной основе принять меры по допуску к ним родственников.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подготовили соответствующие предложения на этот счет, которые они намерены передать сторонам во время визита в регион в конце мая текущего года», - сказали в ведомстве.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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