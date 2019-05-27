Азербайджанская община Нагорного Карабаха ответила информагентству "Regnum" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» распространило заявление в связи с мнением, озвученными главным редактором информагентства "Regnum" Модестом Колеровым в связи с 25-летием достижения режима прекращения огня, сообщает в понедельник Trend.

На одноименном сайте были опубликованы «тезисы» «Нагорный Карабах: право на «достойное государственное существование» Модеста Колерова, главного редактора российского информагентства "Regnum", отличающегося проармянской и предвзятой антиазербайджанской позицией, говорится в заявлении.

"Тезисы" Колерова не удивляют. Говоря о "достойном человеческом существовании", Колеров пытается связать эту свою абстрактную мысль с нагорно-карабахской проблемой. Он утверждает, что для реализации "права на независимость" вымышленной "нагорно-карабахской республики" должно быть обеспечено ее "достойное государственное существование". Напоминаем лицу, представляющемуся главным редактором информационного агентства, что "существование" вымышленной незаконной структуры, называемой «нагорно-карабахской республикой», не имеет под собой никаких исторических, юридических или же иных оснований, чтобы о его «сохранении или обеспечении» велись какие-то абстрактные обсуждения», - говорится в обращении.

"Разве Колеров, рассуждающий о «достойном человеческом и государственном существовании», не замечает прав на достойное человеческое проживание сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных с родных земель и подвергшихся этнической чистке в результате захватнической политики Армении?! Если Колеров, считая себя таким умным, хочет показать, что заботится о «достойном человеческом существовании», то разве не мог он подумать шире?! Выдвигая неуместные и популистские тезисы о «достойном проживании», Колеров в действительности пытается оправдать захватническую политику Армении. На самом деле эти его попытки направлены на обман не информированного о конфликте читателя. Однако у человека, знающего регион и обладающего минимальной информацией об армяно-азербайджанском конфликте измышления проармянского автора могут вызвать лишь иронию. Удивляет то, что «главному редактору» непонятны нормы и принципы международного права в сфере обеспечения суверенитета, международно признанных границ, территориальной целостности стран, международного мира и безопасности», - говорится в заявлении.

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