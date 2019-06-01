ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

1 июня 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская артиллерия провела боевые стрельбы из гаубиц "Мста-С" (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 31 мая 18:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 31 мая 09:45
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 09:38
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 29 мая 10:01
Делегация Конгресса США посетила воинскую часть - (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 28 мая 13:48
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 28 мая 09:59
Лента новостей
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:21
Apple решила отказаться от iTunes
США 08:35
TANAP поставит 3 млрд кубометров газа до конца года (Эксклюзив)
Энергетика 08:00
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
США 07:14
В Пентагоне заявили, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с США
Европа 06:10
Студия Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена
США 05:55
Роуминг в России законодательно отменен
Россия 04:26
При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек (ОБНОВЛЕНО)
США 03:12
В Южной Америке 15 пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
Другие страны 03:11