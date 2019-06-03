ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов

3 июня 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гекгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 2 июня 09:46
В Фонде помощи ВС Азербайджана собрано около 100 млн манатов
Политика 1 июня 15:08
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 1 июня 09:35
Азербайджанская артиллерия провела боевые стрельбы из гаубиц "Мста-С" (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 31 мая 18:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 31 мая 09:45
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 09:38
Лента новостей
В Баку продолжает свою работу İnnoFest Village (ФОТО)
Общество 11:02
На западе Индии 40 человек застряли на большой высоте на карусели
Другие страны 10:43
SOCAR и «Сбербанк» создали СП по загрузке Антипинского НПЗ
Энергетика 10:43
В Стамбуле пройдут масштабные митинги
Турция 10:35
Азербайджанская компания расширяет сбытовую экспортную сеть
Бизнес 10:23
В двух бакинских поселках будут перебои в подаче воды
Общество 10:21
В Азербайджане победители олимпиад будут приниматься в вузы вне конкурса
Общество 10:17
Apple откажется от iTunes
В мире 10:15
В Баку состоялась просветительская промоакция на тему детского Интернета
ИКТ 09:46