ВС Армении 30 раз нарушили режим прекращения огня

7 июня 2019 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает в пятницу пресс-служба минобороны.
С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Гарагашлы, Ширванлы, Кенгерли, Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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