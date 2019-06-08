ВС Армении 19 раз нарушили режим прекращения огня

8 июня 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района. Позиции азербайджанской армии также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар, Баш Гервенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгар Джебраильского района, также с безымянных высот на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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