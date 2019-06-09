ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня

9 июня 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Кенгерли Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана
Политика 09:49
Экс-генсеку ОДКБ не дали выехать из Армении
Армения 05:54
В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)
Политика 00:28
Орешкин: Азербайджан и Россия нацелены выйти за пределы обычной торговли
Бизнес 8 июня 13:43
Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 23%
Бизнес 8 июня 13:21
В Баку отметили Всемирный день велосипеда (ФОТО)
Общество 8 июня 12:18
Лента новостей
В Нью-Йорке вручат главную американскую театральную премию "Тони"
США 10:14
В Баку открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана
Политика 09:49
Назарбаев: Народ выбирает свою судьбу
Казахстан 09:37
На президентских выборах в Казахстане проголосовали 12,8% избирателей
Казахстан 09:31
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Казахстан 09:17
Хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 08:51
В Азербайджане свыше 40 тыс. учеников сдают выпускные экзамены
Общество 08:47
Министры финансов Японии и США обсудили сотрудничество в области экономики и безопасности
В мире 08:35
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах в столице
Казахстан 08:15