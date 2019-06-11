ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции

11 июня 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 16 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джавахирли, Марзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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